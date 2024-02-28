Avusturya’da akşam yemeği...

Avusturya’da yaşayan yakın arkadaşı ünlü modacı Atıl Kutoğlu’nu ziyarete giden Dilek Sabancı, Kutoğlu ve üst düzey, renkli bir grupla akşam yemeğinde buluştu. Viyana Park Hyatt Otel’de gerçekleşen davete, ülkenin önde gelen isimleri Prens Aki von Schwarzenberg, eşi Francesca Schwarzenberg, eski Bakan Maria Rauch Kallat, film yapımcısı, yazar Nadia Weiss ve dergi yayın yönetmeni Michaela Ernst katıldılar. Konuklardan bazıları gecede Kutoğlu tasarımlarını tercih etmişlerdi. Dostlarıyla akşam yemeğinde sohbet edip hasret gideren ünlü modacı keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Avusturya’da çeşitli temaslarda bulunan Dilek Sabancı, geçtiğimiz yıl ülkenin önemli Minerva Kadın Ödülleri’nden en yükseğine layık görülmüştü.