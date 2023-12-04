Güncel

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri Kongre Üyesi oldukları Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy kullandılar.

Giriş: 04 Aralık 2023 Pazartesi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi. İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri de Kongre Üyesi oldukları Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlık seçimi için bir araya geldiler. Oy kullanan iş insanlarından; Murat Özyeğin, Hakan Sabancı, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, Nuri Develi, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Fethi Kamışlı gibi isimlerde sandık başında seçimlerini yaptılar. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı. Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu. Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu. Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti. Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı. Sandıkta yarışan Serdal Adalı ve Hasan Arat seçim sonrasında birbirlerini tebrik ederek örnek bir duruş sergilediler. Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Arat “Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara, buraya gelip sabrederek gitmeyen, insan üstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” şeklinde konuştu.

Reşit ÖZET

Hasan Arat Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te hafta sonu...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.
Güncel Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri Kongre Üyesi oldukları Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy kullandılar.
Güncel Sabancı: 'Her şey yolunda'

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Davetler 20. yıla Cumhuriyet Balosu...

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği(TURYİD), 20. Yaşını Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışan bir balo ile kutladı.

Magazin Hattı Görkemli ödül gecesi...

Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Ekonomiye Fayda Endeksi Ödül Töreni” ve “Kadın Marka Tercih Endeksi” ödülleri sahiplerine verildi.
Davetler Zümrütoğlu’ndan yeni sergi!

Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu’nun kişisel sergisi “Herkes ve Hiç Kimse” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güncel Komedi Festivali'nde keyifli etkinlik...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, İstanbul Komedi Festivali'nde bir araya geldi.
Güncel Koçibey'in Noel heyecanı...

İşlerinden fırsat buldukça yurtdışına kaçamaklar yapan Seben Koçibey, sosyal medya hesabından Noel heyecanını paylaştı.

Güncel Lawrence: Estetik yaptırmadım

Oscar ödüllü Jennifer Lawrence, son dönemde hakkında çıkan estetik yaptırdığı yönündeki söylentiler hakkında açıklama yaptı.
Davetler İş dünyasını buluşturan gala!

Türkiye Girişimcilik Vakfı, “giveback” kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği Giveback Gala’nın altıncısını gerçekleştirdi.
Güncel Koç'tan özel davet!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami’deki mağazasında özel bir davet verdi.
Magazin Hattı Yılbaşı coşkusuyla alışveriş...

Ünlü isimler yılbaşı coşkusunu alışveriş festivalinde yaşadılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.