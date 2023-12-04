Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi. İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri de Kongre Üyesi oldukları Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlık seçimi için bir araya geldiler. Oy kullanan iş insanlarından; Murat Özyeğin, Hakan Sabancı, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, Nuri Develi, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Fethi Kamışlı gibi isimlerde sandık başında seçimlerini yaptılar. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı. Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu. Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu. Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti. Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı. Sandıkta yarışan Serdal Adalı ve Hasan Arat seçim sonrasında birbirlerini tebrik ederek örnek bir duruş sergilediler. Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Arat “Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara, buraya gelip sabrederek gitmeyen, insan üstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” şeklinde konuştu.

Reşit ÖZET