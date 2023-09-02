UNICEF'in yardım treninde anlamlı buluşma!

Genç iş insanı Can Hakko ve eşi Deniz Aktaş Hakko, Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express'in özel gala yemeğine katıldılar. İstanbul'da misafirlerini ağırlayan Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express, biletlerin gelirlerinin tamamını Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için UNICEF'e bağışladı. Can-Deniz Hakko çifti de, bu anlamlı geceye katılarak destek verdiler. Derin Mermerci, yeğeni Alexander Reza, annesi Ender Mermerci ve sevgilisi Murat Arslan ile birlikte Belmond treni Venice Simplon-Orient-Express'in özel galasındaydılar. Anlamlı geceye yeğeni ve sevgilisiyle katılan Derin Hanım, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.