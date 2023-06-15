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Aşk kapıyı çaldı...

İzzet Antebi ile 12 yıllık evliliğinin ardından aşkı yeniden bulan Didem Sarı, Ali Alaltun ile dört aydır birlikte...

Giriş: 15 Haziran 2023 Perşembe
Aşk kapıyı çaldı...

İş insanı İzzet Antebi ile 12 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra Kayacan Akarsu ile bir süre gönül ilişkisi yaşayan Didem Sarı, kendisine şiddet uyguladığı iddiaları sebebiyle Akarsu'dan ayrılmıştı. 4 ay önce bir arkadaş ortamında tanıştığı Ali Alaltun ile yeni bir ilişkiye başlayan Didem Sarı'nın mutluluktan ayakları yerden kesilmiş. Abdi İbrahim İlaç şirketinde üst düzey yönetici olan Ali Bey; aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı Nezih Barut'un sağ kolu olarak biliniyor. Yaşadığı toksik ilişkilerin aksine bu aşkta güvenli bir limana sığınan Didem Sarı, adeta ikinci baharını yaşıyor. Kaliteli zaman geçiren ikili, kendilerini tanıştıran ortak dostlarına minnettar.


Aybala YILDIZ

Didem Sarı Ali Alaltun aşk

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