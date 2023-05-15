Annelerini hasretle andılar

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde annelerini özlemle andılar. İki yıl önce annesi Ayla Yörükoğlu'nu aniden kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesi Ayla Hanımı Anneler Günü'nde andı. Ümit Hanım, eşi Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner'le çekilmiş fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi. Annesi Margarete von Proschek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'da Anneler Günü'nü buruk kutladı. Bettina Machler'de hayata veda eden annesiyle fotoğrafları paylaşarak Anneler Günü'nü ailesiyle bir arada geçirdi.