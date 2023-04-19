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“Maslak Muhabbet Olsun”

İş insanı Süleyman Orakçıoğlu, “Maslak Muhabbet Olsun” programına katılarak Türk Lezzet Müzesi'nde sohbet etti.

Giriş: 19 Nisan 2023 Çarşamba
“Maslak Muhabbet Olsun”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “ Maslak Muhabbet Olsun ” programına katıldı. Orakçıoğlu, programın konuğu Ayhan Sicimoğlu ile birlikte iftar sonrası Türk Lezzet Müzesi'nde sohbet etti. ‘Artful Living’ konsepti ile eğlence, sanat ve kültürel etkinliklerle ön plana çıkan 42 Maslak, İletişim stratejisti ve TV sunucusu Ertan Özyiğit’in moderatörlüğünü yaptığı sohbette Ayhan Sicimoğlu’nu konuk etti. ‘Maslak Muhabbet Olsun’ söyleşisine aralarında iş insanı Süleyman Orakçıoğlu da katıldı. İftardan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Süleyman Bey; "42 Maslak’ta “ Maslak Muhabbet Olsun ” programı ve konuk Ayhan Sicimoğlu ile birlikte iftar sonrası Türk Lezzet Müzesinde keyifli bir sohbet." notunu düşerek paylaştı.

Süleyman Orakçıoğlu Maslak Muhabbet Olsun Türk Lezzet Müzesi

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