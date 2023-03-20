Görme engelli depremzedelere destek olacak!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan, WeWALK CEO'su Kürşat Ceylan'la bir araya geldi. Depremin ilk gününden bu yana hız kesmeden depremzedeler için çalışan Melisa Tapan, WeWALK akıllı bastonun geliştirilmesi üzerine Ceylan ile fikir alışverişi yaptı. Melisa Tapan, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımına; "Bu ay WeWALK CEO'su Kürşat Bey ile fiziksel anlamda bir araya geldik. Görme engelli insanları güçlendirmek için teknolojiyi kullanma tutkusundan ilham almanın yanı sıra dedem ile olan kişisel tanışıklığı beni etkilemişti. Canım dedem eğitim ve katılımın güçlü bir savunucusuydu, Kürşat Bey ile bugün eminim büyük gurur duyardı. Yeni şehirlere veya mahallelere taşınmak zorunda kalan depremzedeler, alışılmadık çevrelere uyum sağlamak anlamında zorluk çekebilir. Bu anlamda WeWALK akıllı baston gibi teknolojilerin öneminin artacağını düşünüyorum. Sesli yardım, engel algılama ve akıllı telefon bağlantısı gibi özelliklerle WeWALK, görme engelli depremzedelerin yeni çevrelerinde güvenli ve kendinden emin bir şekilde gezinmelerine yardımcı olabilecek teknolojiye sahip. WeWALK gibi startup'ları destekleyerek, özellikle doğal afetlerden etkilenenler olmak üzere herkes için daha kapsayıcı ve erişilebilir topluluklar oluşturmak üzere teknolojinin gücünden yararlanabiliriz." notunu düştü.