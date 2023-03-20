Güncel

Görme engelli depremzedelere destek olacak!

Melisa Tapan, WeWALK CEO'su Kürşat Ceylan'la özellikle doğal afetlerden etkilenen görme engelli vatandaşlar için bir araya geldi.

Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi
Görme engelli depremzedelere destek olacak!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan, WeWALK CEO'su Kürşat Ceylan'la bir araya geldi. Depremin ilk gününden bu yana hız kesmeden depremzedeler için çalışan Melisa Tapan, WeWALK akıllı bastonun geliştirilmesi üzerine Ceylan ile fikir alışverişi yaptı. Melisa Tapan, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımına; "Bu ay WeWALK CEO'su Kürşat Bey ile fiziksel anlamda bir araya geldik. Görme engelli insanları güçlendirmek için teknolojiyi kullanma tutkusundan ilham almanın yanı sıra dedem ile olan kişisel tanışıklığı beni etkilemişti. Canım dedem eğitim ve katılımın güçlü bir savunucusuydu, Kürşat Bey ile bugün eminim büyük gurur duyardı. Yeni şehirlere veya mahallelere taşınmak zorunda kalan depremzedeler, alışılmadık çevrelere uyum sağlamak anlamında zorluk çekebilir. Bu anlamda WeWALK akıllı baston gibi teknolojilerin öneminin artacağını düşünüyorum. Sesli yardım, engel algılama ve akıllı telefon bağlantısı gibi özelliklerle WeWALK, görme engelli depremzedelerin yeni çevrelerinde güvenli ve kendinden emin bir şekilde gezinmelerine yardımcı olabilecek teknolojiye sahip. WeWALK gibi startup'ları destekleyerek, özellikle doğal afetlerden etkilenenler olmak üzere herkes için daha kapsayıcı ve erişilebilir topluluklar oluşturmak üzere teknolojinin gücünden yararlanabiliriz." notunu düştü.


Melisa Tapan Kürşat Ceylan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Görme engelli depremzedelere destek olacak!

Melisa Tapan, WeWALK CEO'su Kürşat Ceylan'la özellikle doğal afetlerden etkilenen görme engelli vatandaşlar için bir araya geldi.
Jet Set İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...

İtalyan aktör Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

Güncel Özilhan'dan tarz paylaşım!

Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan, tarz kombiniyle farkını ortaya koydu.
Magazin Hattı Kartalkaya'da eğlenceli tatil...

İpek Köse, eşi Berk Köse ve çocuklarıyla birlikte ailece çıktıkları kayak tatilinden kareler paylaştı.

Güncel Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.

Davetler Parıltı Derneği sanatseverlerle buluştu!

Sanatçı Esra Soydan 'Yolda' sergisini, ‘Parıltı Derneği’ yararına yaptığı etkinlikte sanatseverlerle buluşturdu.

Güncel Çarmıklı, sanatçılarla bir arada!

Sanatsever Banu Çarmıklı, İstanbul'da sanatçı Beste Kopuz ve Seniha Ünay'ın atölyelerini ziyaret etti.
Caddeler Köpeğiyle parkta oynadı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Edvina Sponza, İbrahim Kutluay ile birlikte Bebek Parkı'nda köpeğini gezdirdi.
Güncel Büyüyen karnını paylaştı!

Geçtiğimiz hafta bebek müjdesi veren Nazlı Sabancı büyüyen karnını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel İtalya'da özel fuar!

Dünyanın en önemli kozmetik fuarı İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleşti.
Caddeler Hanımların cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Jet Set Lindsay Lohan'dan bebek haberi!

Geçen sene iş insanı Bader Shammas ile evlenen ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, bebek beklediğini duyurdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.