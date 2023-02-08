Yardımlar devam ediyor...

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde can kaybı 6 bin 234, yaralı sayısı da 37 bin 11 oldu. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Genç iş insanı Sinan Kosif paylaşım yaparak Kosifler Group olarak depremden etkilenen vatandaşlara Konya, Kütahya, Şanlıurfa ve Merdin'deki otellerde konaklama imkanı sundu. Bir yardım da Boyner Grup'tan geldi. Ümit Boyner ve Cem Boyner seferberlik ilan ettiklerini ve ilk yardım, temel gıda, sağlık ve hijyen ürünlerini barındıran deprem çantalarını afet bölgelerine yolladıklarını belirttiler. İş insanı Elif Dürüst'te mağazalarında depremzedelerin ihtiyacı olan ürünlerle koliler hazırlattı.