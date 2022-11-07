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İstanbul için koştular...

Cemiyet hayatının ünlü simaları 44.'sü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için koştu.

Giriş: 07 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul için koştular...

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. İstanbul Maratonu dün gerçekleşti. Sporunu aksatmadan her gün koşuya çıkan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel İstanbul Yarı Maratonu'na katılan isimler arasındaydı. Farkındalık yaratmak isteyen Üstünel, "Benimle aynı gemide olanlar için koştum" diyerek maratonu tamamladı. Develi Ailesi de moratondaydı. Ailece kızlarıyla birlikte keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan iş insanı Nuri Develi, kızları ve eşi Tuba Develi ile koşuyu tamamladı. Anadolu yakasından başlayarak ve Avrupa yakasında son bulan maraton renkli görüntülere ev sahipliği yaparken erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa birinci oldu.

İstanbul Maratonu nurideveli zeynepüstünel

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