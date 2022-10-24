Ailece eğitim için Miami'de!

NG Kütahya Seramik Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve eşi Yelda Güral, oğulları Umut Güral'ın yeni eğitim yılı için Miami'ye gittiler. Ailece Amerikaya giden Gürallar'a kızları Selay Güral'da eşlik etti. Erkan Güral, ailece Miami'de verdikleri bu pozları ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İnstagram hesabından yaptığı paylaşımına ise iş insanı; "2021 Ağustos ayında University of Miami’de Endüstri ve Sistem Mühendisi adayı olarak başlamış olduğun öğretim yaşamında başarı ile geçen 1.5 yıl geride kaldı. Kalan süreyi de başarı ile tamamlayıp ülkemiz için çalışmak üzere seni umutla bekliyoruz Umut’um. Yolun ve bahtın hep açık olsun" notunu düştü.