Ayrılık yok tatil var!

Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden iş insanı İzzet Özilhan ve Yasemin Özilhan'ın ayrılacakları iddiası kulaktan kulağa konuşuluyordu. Yaz başından beri Bodrum Kaplankaya’daki evinde iki kızı ile tatil yapması sebebiyle çiftin ayrılık dedikoduları ikiye katlandı. Bir süredir eşinden uzakta olan Yasemin Hanımın, İzzet Beyle arasının bozuk olduğu iddiaları dedikodulara tuz biber oldu. Önceki gün iddalara yanıt niteliğinde bir paylaşım yapan Yasemin Özilhan, takipçilerine adeta ayrılık yok mesajı verdi. Eşi İzzet Özilhan'ın havuz kenarında kitap okurken fotoğrafını çeken Özilhan, ayrılık haberlerini yeni karelerle çürüttü. 2011 yılında dünyaevine giren İzzet-Yasemin Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kızları var.