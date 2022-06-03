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Alkoçlar, deniz sezonunu açtı!

Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar Demirağ, tatil sezonunu açarak denize girdi.

03 Haziran 2022 Cuma
Alkoçlar, deniz sezonunu açtı!

İş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren ve ekim ayında ilk bebeklerine kavuşmalarının heyecanını yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz ay, yılın ilk yurtdışı seyahatini Güney Afrika'daki en eski şehir olan Cape Town'a yapan Kaan Demirağ ve Aslışah Alkoçlar Demirağ çifti bu kez de deniz sezonunu açtı. Denizde çektirdiği bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Aslışah Hanımın doğum kilolarını kısa bir sürede vererek yeniden fit bir görünüm kazandığı ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Aslışah Alkoçlar Demirağ anne fit tati deniz

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