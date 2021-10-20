Güncel

Çarmıklı'dan sanata destek!

Banu Çarmıklı, sanatçı Kezban Arca Batıbeki'nin “Senin Annen bir Melekti Yavrum!…” başlıklı kişisel sergisini gezerek sanata destek oldu.

20 Ekim 2021 Çarşamba
Çarmıklı'dan sanata destek!

Sanatsever isimlerden Banu Çarmıklı, Türkiye’de Güncel sanatın değerli isimlerinden Kezban Arca Batıbeki'nin pandemi nedeniyle daha önce ertelenen “Senin Annen bir Melekti Yavrum!…” başlıklı kişisel sergisi ziyaret etti. Merdiven Art Space’de açılan sergiye gelen Banu Çarmıklı'ya sanatçı Batıbeki'de eşlik etti. Sabatçının annesinin sinema fotoğrafları ve dönemin popüler medyası fotoromanlarından yola çıkarak hazırladığı sergiyi sanatçıyla eserleri hakkında sohbet ederek gezen Çarmıklı, eserleri yakından inceleyerek sanata destek oldu.

Onur AYDIN

Senin Annen bir Melekti Yavrum Banu Çarmıklı Kezban Arca Batıbeki

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