Çarmıklı'dan sanata destek!

Sanatsever isimlerden Banu Çarmıklı, Türkiye’de Güncel sanatın değerli isimlerinden Kezban Arca Batıbeki'nin pandemi nedeniyle daha önce ertelenen “Senin Annen bir Melekti Yavrum!…” başlıklı kişisel sergisi ziyaret etti. Merdiven Art Space’de açılan sergiye gelen Banu Çarmıklı'ya sanatçı Batıbeki'de eşlik etti. Sabatçının annesinin sinema fotoğrafları ve dönemin popüler medyası fotoromanlarından yola çıkarak hazırladığı sergiyi sanatçıyla eserleri hakkında sohbet ederek gezen Çarmıklı, eserleri yakından inceleyerek sanata destek oldu.

Onur AYDIN