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Yeni rota 'Edirne'

Türkiye’nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne’deydi.

07 Haziran 2021 Pazartesi
Yeni rota 'Edirne'

Türkiye’nin illerine ziyaretlerini sürdüren Rotahane ekibi, keyifli ve keşif dolu yolculuklarına devam ediyor. Pervin Ersoy’un yürüttüğü ve Rotahane ile projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 3-4 Haziran tarihleri arasında Edirne’ye seyahat düzenlendi. Seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya Açelya Akkoyun, Suzan Kardeş, Serkan Çağrı, Serap Çiftçi eşlik etti. Büyük bir tarihi mirasa ev sahipliği yapan Edirne’de ilk ziyaret, günümüzde Trakya Üniversitesi’ne hizmet veren Alman - Osmanlı mimari üslubunun güzel örnekleri olan bu yapılar ve Lozan Anıtı ziyaret edildi. Edirne denince aklımıza ilk gelen yerlerden biri olan Meriç Nehri ve Sultan Abdülmecid’in üzerine yaptırdığı Meriç Köprüsü’nde verilen mola ile katılımcılar bölgenin fotoğraflarını çekti. 2000 yılında Tıp Tarihi Müzesi olarak düzenlenen II. Bayezid Külliyesi, Sultan II. Murat döneminde yapılmış olan Saray-ı Cedid olarak adlandırılan Saray İçi bölgesi, Balkan Şehitleri Anıtı, Fatih Köprüsü, Kırkpınar Ağaları, Adalet Kasrı, Eski Edirne Sinagogu gezilen yerler arasında yer aldı. Seyahatin ikinci gününde ise Osmanlı mimari tarihinin en önemli eseri sayılan Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak nitelediği Selimiye Camii Külliyesi ziyaretleri ile güne başlandı. Mekân, Minareler, Fil Ayakları ve Ters Lalesi ile bu eşsiz eseri görmek için katılımcılar uzun süre burada kaldı. Edirne’de Mimar Sinan heykeli ve arkasında Selimiye Camii ile birlikte bir hatıra fotoğrafı çektiren ekip; Edirne Eski Camii, Arasta Çarşısı, Üç Şerefeli Camii, Semiz Ali Paşa Kapalı Çarşısı, Makedon Kulesi ve sur kalıntılarını gördü.

Ferit TUĞLUK

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