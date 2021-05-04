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Benardete sağlığına kavuştu!

İş insanı Adil Benardete koronavirüsü yenerek tekrar sağlığına kavuştu.

04 Mayıs 2021 Salı
Benardete sağlığına kavuştu!

İş ve cemiyet hayatının seçkin simalarından Adil Benardete'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Adil Benardete'nin eşi Beyhan Benardete ile geçen ay oğulları Adilcan'ın evlilik yolunda ilk adımı atması için Ankara'ya seyahat ettikleri öğrenildi. Ankara seyati dönüşünde rahatsızlanan Adil Benardete'ye covid-19 teşhisi konuldu. Karantinaya alınan işadamı Adil Benardete koronavirüsü atlatarak tekrar sağlığına kavuştu. Beyhan Benardete'nin ise koronavirüse iki kez yakalandığı ve hastalığı iki kez atlattığı ortaya çıktı.

Adil Benardete Covid-19 Beyhan Benardete

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