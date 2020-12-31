"Sağlık, mutluluk, huzur"

Berrin Yoleri, Erdinç Acar, Songül Toprak, Zeynep Üstünel ve Zehra Neşe Kavak gibi ünlü isimler yılbaşı dileklerini Ht Kulüp'te paylaştı. Yeni yıldan sağlık ve huzur bekleyen herkese iyi dileklerini gönderen birçok ünlü isim mutluluklarını ve dileklerini mesajlarıyla paylaştı.

Berrin Yoleri:2020'de yaşamadığımız şeyler yaşadık. bu süreçte kazandığımız çok şey oldu. değer vermediğimiz kıymet bilmediğimiz bir süre şeyin farkına vardık. 2021 yılının hepimize iyilik, sağlık, barış ve mutlu yarınlar getirmesini diliyorum.

Erdinç Acar: 2020 yılı korona yılı oldu. 2021 herkese sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirsin.

Zeynep Üstünel: 2020 dünya ve Türkiye için kötü bir yıldı. Dünya için dileğim covid'e karşı aşı veya ilacın bulunmasını diliyorum. Küresel ısınmanın dünya tarafından çok önemsenmesini diliyorum. Türkiyem için ise birikte, ayrışmadan, elele, barış ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.

Songül Toprak: 2020 sağlığın her şeyden önemli olduğunu anladığımız bir yıl oldu. 2021 yılı her gün güzel haberlerle uyanacağımız bir yıl olsun.

Zehra Neşe Kavak: 2020 yılında yaşadığımız pandemiden dolayı bir kez daha anladık ki her şeyin başı sağlık. Dolayısıyla 2021 yılında öncelikle herkese sağlık diliyorum. Sevdiklerimizle birlikte doya doya yaşayacağımız sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllarımız olsun.

Maya Portakal Bitargil: 2021 sağlıkla, sevgiyle, iyilikle gelsin tüm dünyaya... Umudun simgesi sanat , umut olmaya devam edecek... hayal gücümüzü yaşatacak.. Herkesin sevdikleriyle, aileleriyle mutluluk içinde yaşayacakları bir yıla girelim. Birlik ve dayanışmanın, iyi niyetin kıymetini bileceğimiz bir yıl olacak.