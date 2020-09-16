Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Koç Holding'in kurucularından iş insanı Suna Kıraç, 79 yaşında hayatını kaybetti. Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele eden Kıraç'ın naaşı cenaze töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedildi.

2000 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele eden merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding'in eski Başkanvekili Suna Kıraç dün hayatını kaybetti. Kıraç'ın cenazesi bugün yapıldı. Kıraç için ilk olarak Koç Holding binasında anma töreni düzenlendi. 79 yaşında hayata veda eden Suna Kıraç'ın cenaze töreni, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tadbikat Camii'ine gerçekleşti. Koronavirüs dolayısıyla yoğun bir katılımın olmadığı törene, başta eşi İnan Kıraç, Ömer Koç, Ali Koç ve Caroline Koç olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Öğle namazını mütekip kılınan cenaze namazının ardından Suna Kıraç'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedildi. Koronavirüs dolayısıyla Suna Kıraç'ın ağabeyi Rahmi Koç ile ablası Semahat Arsel cenaze törenine katılamadı.

Onur AYDIN