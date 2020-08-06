Parıltı Derneği'nden yeni sezon açılışı...

Miramare Hotels, yeni sezon açılışını Türkiye'nin doğuştan görme engelli çocukları bağımsız yaşama hazırlayan tek derneği olan Parıltı Derneği'yle yaptı.

Tüm dekorasyonunu yenileyen Miramare Hotels'in ev sahipliğinde düzenlenen, yeni sezon açılışını Türkiye'nin doğuştan görme engelli çocukları bağımsız yaşama hazırlayan tek derneği olan Parıltı Derneği'yle yaptı. Yeni sezon açılışında Parıltı gençlerinin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim Gönül ailesinin ev sahipliğinde keyifli bir hafta sonu geçirdi. Davetin ilk gününde misafirler Side Müzesi, Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı'nı gezerek bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı. Otelde gün boyunca denizin tadını çıkaran misafirler, açılış akşamı da Dicle Olcay'ın eğlenceli sahnesinde keyifli vakit geçirdiler.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TATİL

Davetliler, aylar sonra evden çıktıklarını ve alınan önlemler sayesinde gönül rahatlığıyla tatil yaptıklarını söylediler. Parıltı Derneği Eşbaşkanı Neşe Gönül de yeni sezon açılışında yakın dostlarıyla birlikte Parıltı gençlerini de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Açılışta dostlarımızla birlikte aylardır evlerinden çıkmayan Parıltı gençlerinin de bizlerle olmasını, keyifli bir tatil geçirmelerini istedik" diye konuştu.