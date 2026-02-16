Türk Sanat Müziğinin zarif mirasını gün yüzüne çıkaran "Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar" konseri sanatseverlerle buluştu.
BEYZA UYANOĞLU
BERRİN ZORLU
FERYAL GÜLMAN
FİKRET ERKAYA, BEYZA UYANOĞLU
BANU AKSOY
MERİH TURAN
“Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar”
