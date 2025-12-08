İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Giriş: 08 Aralık 2025 Pazartesi
EKREM-TUĞÇE VARDAR
PELİN AKIN ÖZALP
NESRİN EYİLİK
ZEYNEP MUTLU
EDA TAN
ŞEHNAZ VARDAR
MERVE-CAN EYİLİK
TUBA ERGİN
Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış
İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.