Rotaları Bebek...

Form tutmak için Bebek'i tercih eden iş insanı Murat Özyeğin ve alışveriş için mağazaları dolaşan Nazlı Keçili'nin rotaları İstanbul'un haraketli caddeleriydi.

Giriş: 17 Aralık 2025 Çarşamba

MURAT ÖZYEĞİN 

NAZLI KEÇİLİ

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Yeni yıla özel parti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, yeni yıl ruhunu yansıtan özel partide bir araya geldi.

Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali'nin kapılarını açtı.

New York metrosunda defile...

Matthieu Blazy’nin dünyaca ünlü marka için hazırladığı Métiers d’Art koleksiyonu New York metrosunundaki defileyle tanıtıldı.
Yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber omuz hizasında kestirdiği saçlarıyla hayranlarını şaşırttı.

