Bebek'te sabah sporu...

Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te yürüyüş yaparken, Emra-Oğuz Çarmıklı'da birlikte form tuttu.

Giriş: 29 Eylül 2025 Pazartesi
Bir dargın bir barışık aşıklar Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay, Bebek'te sabah yürüyüşünde objektiflere yansıdı. Edvina Sponza muhabirlere selam verirken sevgilisi İbrahim Kutluay ise ropörtaj isteklerini geri çevirmedi. İyi bir Fenerbahçeli olan Kutluay Fenerbahçe'deki seçim için "Saadettin Başkana başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçe için iyi şeyler olacaktır. Sportif başarılar bir anda olmuyor sabır gerekiyor. Biraz baskı ortamı var Fenerbahçe'de baskı ortamı karşılıklı sevgi ile özgüven ile ortadan kaldırırsak başarıya ulaşabiliriz. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi. Çift daha sonra yürüyüşlerine devam etti. Bebek'te yürüyüşe çıkan iş insanı Oğuz Çarmıklı ve eşi Emra Çarmıklı muhabirleri görünce ayaküstü sohbet edip gazetecilere poz verdiler. Birlikte boğazın keyfini çıkartarak yürüyen Çarmıklılar daha sonra caddeden ayrıldılar.

