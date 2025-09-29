Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te yürüyüş yaparken, Emra-Oğuz Çarmıklı'da birlikte form tuttu.
Giriş: 29 Eylül 2025 Pazartesi
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
OĞUZ-EMRA ÇARMIKLI
OĞUZ-EMRA ÇARMIKLI
OĞUZ-EMRA ÇARMIKLI
Bebek'te sabah sporu...
Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te yürüyüş yaparken, Emra-Oğuz Çarmıklı'da birlikte form tuttu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.