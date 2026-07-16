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Bodrum'da arkadaşlarıyla bir araya geldi

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, kız arkadaşı ve arkadaş grubuyla geldiği Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.

Giriş: 16 Temmuz 2026, Perşembe 09:51
Bodrum'da arkadaşlarıyla bir araya geldi
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
Bodrum'da arkadaşlarıyla bir araya geldi
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç, yaz tatilini geçirmek üzere Bodrum Türkbükü’ne geldi.Türkbükü açıklarında demirli bulunan lüks teknelerinde tatil yapan genç Koç, geçtiğimiz günlerde objektiflerimize yansıdı. Arkadaş grubuyla birlikte bota binerek Türkbükü sahiline geçen Kerim Rahmi Koç, dostlarıyla bir araya gelerek keyifli saatler geçirdi. İskelede arkadaşlarıyla sohbet ederken oldukça neşeli olduğu gözlenen genç Koç, daha sonra deniz keyfi yapmak ve tatiline devam etmek üzere tekrar bota binerek açıkta bekleyen teknesine geri döndü. Kerim Rahmi Koç'un kız arkadaşı ve dostlarıyla gerçekleştirdiği bu keyifli Bodrum kaçamağı, objektiflerimize böyle yansıdı.

Onur AYDIN

Kerim Rahmi Koç BODRUM tatil
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