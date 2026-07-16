Bodrum'da arkadaşlarıyla bir araya geldi

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç, yaz tatilini geçirmek üzere Bodrum Türkbükü’ne geldi.Türkbükü açıklarında demirli bulunan lüks teknelerinde tatil yapan genç Koç, geçtiğimiz günlerde objektiflerimize yansıdı. Arkadaş grubuyla birlikte bota binerek Türkbükü sahiline geçen Kerim Rahmi Koç, dostlarıyla bir araya gelerek keyifli saatler geçirdi. İskelede arkadaşlarıyla sohbet ederken oldukça neşeli olduğu gözlenen genç Koç, daha sonra deniz keyfi yapmak ve tatiline devam etmek üzere tekrar bota binerek açıkta bekleyen teknesine geri döndü. Kerim Rahmi Koç'un kız arkadaşı ve dostlarıyla gerçekleştirdiği bu keyifli Bodrum kaçamağı, objektiflerimize böyle yansıdı.

Onur AYDIN