Çeşme'de serinledi

Cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinden Edvina Sponza, yaz sezonunun keyfini Çeşme'de çıkarıyor. Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Sponza, plaj tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Deniz keyfinin ardından kumsalda arkadaşıyla derin bir sohbete dalan Edvina hanımın neşeli ve keyifli halleri objektiflere yansıdı. Bronz teni ve sade plaj şıklığıyla göz kamaştıran Sponza, Çeşme'nin sıcak yaz günlerinde dostlarıyla vakit geçirerek enerji depoluyor.

Ferit TUĞLUK