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Sevgilisiyle Bodrum'da...

Feryal Gülman, sevgilisi Ali Kösedağ ile birlikte Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı.

Giriş: 06 Temmuz 2026, Pazartesi 09:37
Sevgilisiyle Bodrum'da...
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
Sevgilisiyle Bodrum'da...
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, bir süredir birlikte olduğu Ali Kösedağ ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi. Bodrum Bardakçı Koyu'nda demirli teknelerinde tatil yapan Feryal Gülman ve Ali Kösedağ çifti gün boyu güneşin tadını çıkardı. Bir ara teknenin ön kısmına çıkan çiftin romantik anları HT Kulüp objektiflerine yansıdı. 28 yıllık eşi Gülman Şirketler Grubu'nun sahibi Kemal Gülman ile boşanma sürecindeki zorlu günleri ardında bırakan Feryal Gülman, eski eşinin kendisini 22 yaş küçük bir kızla aldattığını öne sürmüştü. Kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı isteyen Gülman, 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka istemişti.

Onur AYDIN

Ali Köseda Feryal Gülman BODRUM
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