Tatil

Bodrum tatilcileri...

İş insanları Bodrum'da... Emine Kamışlı Bodrum'da mavi tura yelken açarken, Dilek Hanif Türkbükü'nde dostlarıyla keyif yaptı; İzzet Antebi ise botuyla eşsiz mavi koyların keyfini çıkardı.

Giriş: 29 Haziran 2026 Pazartesi 09:44 Güncelleme: 29 Haziran 2026 Pazartesi 10:23
Bodrum tatilcileri...

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine kamışlı yaz tatiline Bodrum'da başladı. Önceki gün Torba açıklarında bağlı teknesine gelen Kamışlı'yı tekne personeli karşıladı. Teknesine binen Emine Kamışlı buradan mavi tura çıktı. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Dilek hanif Bodrum tatilinde görüntülendi. Önceki gün Türkbükü'nde bir plajda arkadaşları ile sohbet ederken objektiflerimize yansıdı. İş insanı İzzet Antebi de müdavimi olduğu Bodrum'da tatil yapıyor. Antebi arkadaşları ile birlikte özel botu ile bir mekana doğru giderken kameralara yansıdı.

Onur AYDIN

Emine Kamışlı dilek hanif İzzet Antebi

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