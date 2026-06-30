Bodrum sularında dost buluşması...

Muğla’nın dünyaca ünlü tatil cenneti Bodrum, cemiyet hayatının seçkin isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Bodrum’un müdavimleri arasında yer alan genç iş insanı Murat Gezer ve eşi Nazlı Gezer, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla bir araya geldi. Denizin ve güneşin keyfini lüks teknelerinde çıkaran Gezer çifti, yakın dostları Talat Abdik ve İpek Ayaydın Abdik çiftini Bodrum açıklarında ağırladı. Misafirlerini bizzat iskeleden alan Murat-Nazlı Gezer çifti, onları kendi teknelerine götürerek kusursuz bir ev sahipliği yaptı. Ege'nin serin sularında keyifli vakit geçiren yakın dostların neşeli ve samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Gün boyu süren tekne davetinde, yakın dostlar hem bol bol sohbet etti hem de Bodrum koylarının eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Onur AYDIN