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Türkbükü'nde romantik akşam

Bodrum'da tatil yapan Pırıl Çetindoğan ile eşi Gökhan Kokuludağ, Türkbükü'nde demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla sahile geçerken objektiflere yansıdı.

Giriş: 09 Temmuz 2026, Perşembe 09:35
Türkbükü'nde romantik akşam
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
Türkbükü'nde romantik akşam
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

Cemiyet hayatının temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan ve eşi Gökhan Kokuludağ, yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. Türkbükü'nde demirli lüks teknelerinde deniz ve güneşin keyfini çıkaran çift, geçtiğimiz gün keyifli bir akşam yemeği için harekete geçti. Teknelerinden ayrılıp sahildeki bir restorana doğru yola çıkan ikili, zodyak bota binerken objektiflere yansıdı. Şıklıkları ve neşeli halleriyle dikkat çeken Pırıl Çetindoğan-Gökhan Kokuludağ, kendilerini bekleyen bota binerek gözlerden kayboldu.

Onur AYDIN

Gökhan Kokuludağ Pırıl Çetindoğan
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