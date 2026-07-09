Türkbükü'nde romantik akşam

Cemiyet hayatının temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan ve eşi Gökhan Kokuludağ, yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. Türkbükü'nde demirli lüks teknelerinde deniz ve güneşin keyfini çıkaran çift, geçtiğimiz gün keyifli bir akşam yemeği için harekete geçti. Teknelerinden ayrılıp sahildeki bir restorana doğru yola çıkan ikili, zodyak bota binerken objektiflere yansıdı. Şıklıkları ve neşeli halleriyle dikkat çeken Pırıl Çetindoğan-Gökhan Kokuludağ, kendilerini bekleyen bota binerek gözlerden kayboldu.

Onur AYDIN