Kosifler'in tatil eğlencesi

Ağustos ayının son günlerinde, yazın tadını ailece teknede koylarını gezerek çıkaran iş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif, İstanbul'daki yoğun iş tempolarına ara vererek soluğu Ege'de aldılar. Ailece tatil yapan Kosifler, teknede dostlarını ağırlayıp eşsiz koylarda denize girdi. Tatilinden fotoğraflar yayınlayan Melda Kosif ise sosyal medya hesabından kızlarının eğlenceli karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Su kayağı yaptığı anları Instagram hesabından yayınlayan Melda Hanımın eğlenceli anları ise görülmeye değerdi.