Moda

Bodrum plajlarında şıklık yarışı...

Bodrum plajlarında şıklıklarıyla arz-ı endam eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, İstanbul'daki şıklıklarını Bodrum'a taşıdı

19 Ağustos 2022 Cuma
Bodrum plajlarında şıklık yarışı...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, nereye giderlerse gitsinler her daim şık olmayı başarıyorlar. Tatilde, denizde, plajda, akşamüstü partilerinde şıklığı elden bırakmayan hanımlar, tiril tiril plaj elbiseleri, rengarenk pareoları, ışıltılı bikinileriyle Bodrum plajlarına damga vuruyor. Özellikle erkek gömleklerini bikinileriyle kombinleyen hanımlar, plajların en şık ismi olmayı başarıyor. Arzu Atabarut, Emel Ayaydın, Sanem Tezman, Feryal Gülman, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, bu yaz HT Kulüp objektiflerine poz veren ünlü hanımlar arasında yer aldılar.

plaj şık BODRUM Moda cemiyet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda Bodrum plajlarında şıklık yarışı...

Bodrum plajlarında şıklıklarıyla arz-ı endam eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, İstanbul'daki şıklıklarını Bodrum'a taşıdı
Güncel Annesiyle yemekte...

Bodrum'da tatil yapan Melda Kosif annesi Yasemin Kamhi'yle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Güncel Alara'ya özel kutlama!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve eşi Engin Altan Düzyatan kızları Alara'nın yeni yaşını eğlenceli bir partiyle kutladılar.
Tatil Ailece Bodrum'dalar...

Cem-Lara Özsüer çifti aile dostlarıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldılar.
Davetler Tatil ve alışveriş bir arada...

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel alışveriş şenliğini Bodrum’da gerçekleştirdi.

Güncel Yakın dostlar Boğaz'da buluştu!

Feryal Gülman ve Beyza Uyanoğlu İstanbul'da bir araya gelerek hasret giderdiler.
Tatil Tezmanlar dostlarıyla tatilde!

İş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostlarıyla birlikte Yalıkavak'ta objektiflere yansıdılar.
Tatil Denizde serinlediler...

Bodrum'da tatil yapan Hande-Mehmet Gamgam çifti denize girerek serinledi.
Güncel Machler'in torun sevgisi!

Bettina Machler, kızı Pia Yeşil'in kızı Lily June Yeşil'le çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel Yalıkavak'ta akşam yemeği...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Simavi ve Semahat Arsel, yakın aile dostlarıyla birlikte Yalıkavak'ta yemek yediler.
Güncel Yazın renkli şıkları...

Gardıroplarını yeni sezonun trend parçalarıyla dolduran cemiyet hayatının moda tutkunu hanımları şıklıklarıyla yaza damga vurdular.
Magazin Hattı Sanat tutkunlarına 'Bunny And' sergisi!

Başarılı heykeltıraş Asmer Sultanova Topçu’u heyecanla beklenen sergisi Bunny And'ı Bodrum’da gerçekleşen özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sundu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.