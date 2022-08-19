Bodrum plajlarında şıklık yarışı...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, nereye giderlerse gitsinler her daim şık olmayı başarıyorlar. Tatilde, denizde, plajda, akşamüstü partilerinde şıklığı elden bırakmayan hanımlar, tiril tiril plaj elbiseleri, rengarenk pareoları, ışıltılı bikinileriyle Bodrum plajlarına damga vuruyor. Özellikle erkek gömleklerini bikinileriyle kombinleyen hanımlar, plajların en şık ismi olmayı başarıyor. Arzu Atabarut, Emel Ayaydın, Sanem Tezman, Feryal Gülman, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, bu yaz HT Kulüp objektiflerine poz veren ünlü hanımlar arasında yer aldılar.