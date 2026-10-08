Sonbahar-Kış koleksiyonuna özel davet

Türkiye’de hazır giyimin köklü markalarından Roman, Nişantaşı Abdi İpekçi mağazasında moda ve sanatı bir araya getiren özel bir davete ev sahipliği yaptı. Suzan Toplusoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Roman’ın Sonbahar / Kış 2026–27 koleksiyonu tanıtılırken aramızdan ayrılışının birinci yılında Toplusoy’un ablası sanatçı Devran Mursaloğlu’nun farklı dönemlerinden eserlerini bir araya getiren özel seçkinin de açılışı gerçekleştirildi. Cemiyet, moda, sanat ve ekran dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı davette konuklar, Roman’ın yeni sezon koleksiyonunu keşfederken Devran Mursaloğlu’nun 30 Aralık’a kadar sergilenecek işlerini de ilk kez Roman mağazasında izleme fırsatı buldu.

DEVRAN MURSALOĞLU’NA ÖZEL BİR SEÇKİ

Devran Mursaloğlu ile Suzan Toplusoy arasındaki bağ, kardeşliğin ötesinde sanat ve tasarım arasında yıllar boyunca süren yaratıcı bir diyaloğa dayanıyor. Biri sanatçı, diğeri tasarımcı olarak kendi özgün dünyalarını kurarken birbirlerinin estetik bakışından beslenen iki kardeşin bu bağı, Devran’ın ardından da yaşamaya devam ediyor. Devran’ın sanatı ve yarattığı dünya bugün de Suzan Toplusoy için güçlü bir ilham kaynağı. Devran Mursaloğlu’nun aramızdan ayrılışının birinci yılında hazırlanan seçki, sanatçının farklı dönemlerinden eserleri bir araya getiriyor. PG Art Gallery’den Pırıl Güleşçi ve Roman Abdi İpekçi mağazasının mimarı Arif Özden’in kürasyonuyla hazırlanan sergi, Mursaloğlu’nun kâğıt, tekrar, inşa ve dönüşüm etrafında şekillenen özgün sanat dilini Roman’ın dünyasıyla buluşturuyor. 7 Ekim’deki özel davetle açılan seçki, 30 Aralık 2026’ya kadar Roman Abdi İpekçi mağazasında ziyaret edilebilecek; eserler aynı zamanda satışa açık olacak.