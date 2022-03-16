'Fashion Week İstanbul' başladı!

Türkiye’nin uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından biri olan ve 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen Fashion Week Istanbul, ilk gününü tamamladı. Moda tutkunlarını ağırlayan moda haftası, tasarımcıların koleksiyonlarını fashionweek.istanbul adresinde tanıttı. İstanbul'un evrensel ve birleştirici yönünden ilham alarak çok sesli bir atmosfer sunan, 18 Mart tarihine kadar sürecek olan Fashion Week Istanbul, heyecanla karşılandı. Modacı Tanju Babacab, Deniz Berdan, Nihan Peker, Yakup Biçer, Özgür Masur, Niyazi Erdoğan gibi tasarımcılar moda haftası kapsamında etkinlikte koleksiyonlarıyla yer alacak. TAGG markasının kurucusu ve tasarımcısı Gökay Gündoğdu, Fashion Week Istanbul Sonbahar 2022 kapsamında ‘ROOT’ koleksiyonunu sundu. Galataport'taki mağazının açılışı ve Fashion Week koleksiyon tanıtımına birçok ünlü sima katıldı.