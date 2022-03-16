Moda

'Fashion Week İstanbul' başladı!

Türkiye’nin uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından biri olan ve 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen Fashion Week İstanbul, başladı.

16 Mart 2022 Çarşamba
'Fashion Week İstanbul' başladı!

Türkiye’nin uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından biri olan ve 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen Fashion Week Istanbul, ilk gününü tamamladı. Moda tutkunlarını ağırlayan moda haftası, tasarımcıların koleksiyonlarını fashionweek.istanbul adresinde tanıttı. İstanbul'un evrensel ve birleştirici yönünden ilham alarak çok sesli bir atmosfer sunan, 18 Mart tarihine kadar sürecek olan Fashion Week Istanbul, heyecanla karşılandı. Modacı Tanju Babacab, Deniz Berdan, Nihan Peker, Yakup Biçer, Özgür Masur, Niyazi Erdoğan gibi tasarımcılar moda haftası kapsamında etkinlikte koleksiyonlarıyla yer alacak. TAGG markasının kurucusu ve tasarımcısı Gökay Gündoğdu, Fashion Week Istanbul Sonbahar 2022 kapsamında ‘ROOT’ koleksiyonunu sundu. Galataport'taki mağazının açılışı ve Fashion Week koleksiyon tanıtımına birçok ünlü sima katıldı.

Fashion Week İstanbul TAGG ROOT Moda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Özel koleksiyona davet!

Gökay Gündoğdu, Osmanlı silüetlerinden ilham aldığı 'ROOT' isimli koleksiyonunu önceki akşam mağazasında moda severlerle buluşturdu.

Davetler Işıltılı tasarımlara tanıtım!

Ece Şirin, Mercedes-Benz’in kadınlara yönelik ilham platformu She’s Mercedes için yarattığı koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı.
Moda 'Fashion Week İstanbul' başladı!

Türkiye’nin uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından biri olan ve 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen Fashion Week İstanbul, başladı.

Güncel Albayrak'a kutlama!

Genç iş insanı İbrahim Barut, ablası Alpin Albayrak'ın doğum gününü kutladı.
Güncel 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Çanakkale'de...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü öncesinde Çanakkale’ye özel bir seyahat düzenledi.

Güncel Evliliğe ilk adım!

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Nuri Türker ve Dilek Türker’in kızları Serra Türker, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Jet Set Kırmızı halı şıklığı!

27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde kırmızı halıdan geçen dünyaca ünlü isimlerin şıklığı göz kamaştırdı.

Moda 'Fashion Week İstanbul'a özel etkinlik!

Türkiye’nin uluslararası moda etkinliği Fashion Week Istanbul, yeni sezonunu dün düzenlenen bir etkinlikle karşıladı.
Magazin Hattı Yeni tasarımlar görücüye çıktı!

Tasarımcı Canan Yolaç, heykelsi tasarımlardan oluşan koleksiyonunu ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda tanıttı.
Güncel Kosif, okurlarıyla buluştu!

Melda Kosif, geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Güncel Dostlarla eğlenceli tatil!

Sosyetenin en iyi anlaşan arkadaş gurubu Nazlı Çelik, Sanem-Ralf Tezman, Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan ve Hande-Mehmet Gamgam çiftleri, Uludağ'da tatil yaptı.

Jet Set BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu!

Britanya Film Akademisi'nin bu yıl 75'inci kez dağıttığı BAFTA Ödülleri'nin kazananları dün gece gerçekleşen törenle belli oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.