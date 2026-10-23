Hailey'den sonra ilk kez Mermerci giydi

Cemiyet hayatının modasever isimlerinden Derin Mermerci, geçtiğimiz gün ışıltılı bir ceketle görüntülendi. Amerikalı model Hailey Bieber'in geçtiğimiz günlerde giydiği Chanel'in 2026 sonbahar kış koleksiyonundan tercih ettiği bir ceketi, Mermerci farklı şekilde kombinledi. İçine beyaz tişört giyen Mermerci, bu sayede ışıltılı ceketle farklı bir hava yakaladı. Aynı ceketi Margot Robbie de giymişti. Saint Laurent’in Met Gala sonrası partisine aynı ışıltılı tasarımla katılan Robbie, ceketi beyaz bir tişört ve kot pantolonla kombinlemişti.

Aybala YILDIZ