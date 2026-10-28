Alkoçlar'dan zamansız ve çabasız şıklık rehberliği...

Cemiyet hayatının yanı sıra Dubai’deki modern yaşamı ve iki çocuk annesi kimliğiyle dikkat çeken Aslışah Alkoçlar Demirağ, moda dünyasında kendi stil imzasını atmaya devam ediyor. Sokak modasını lüks dokunuşlarla harmanlayan cemiyetin sevilen ismi, son dönem kombinleriyle zamansız şıklığın rehberini sunuyor. Gündelik stilinde spor-şık bir çizgi tutturan Demirağ, Miu Miu vurgulu askılı üstünü geniş paça koyu denim ve zamansız taba tonlarındaki Hermès Birkin çantasıyla eşleştirerek "çabasız şıklık" kuralını yeniden yazıyor. Kat kat kolye detayları ve ince çerçeveli gözlükleri ise 2000'ler estetiğini günümüz modernizmiyle buluşturuyor. Sonbahar/Kış gardırobunda toprak tonlarına ve deri ceketlere ağırlık veren Alkoçlar Demirağ, vintage esintili bombeli deri ceketini stil sahibi bir kasket ve taba tonlarında binici çizmeleriyle tamamlıyor. Jean üstüne tercih edilen bu zamansız deri parçalar, Parizyen sokak stilini yansıtıyor. Geleneksel kalıpların dışına çıkmayı seven stil ikonu, ekru tonlarındaki utilitaryan ceketini lacivert bermuda şort ve zarif beyaz bantlı terliklerle kombinliyor. Kalın kemer detayı ve küt kesim güneş gözlükleri ise kombine güçlü bir editoryal hava katıyor. Gece davetlerinde ve akşam şıklığında siyahın asaleti öne çıkıyor. Vücuda oturan, düğme detaylı deri ceketini siyah tayt pantolon ve yüksek topuklularla tamamlayan Demirağ, monokrom şıklığın en iddialı örneklerinden birini sunuyor. Stilinde oranlarla oynamayı seven Aslışah Alkoçlar Demirağ, gri mini etek ve kroşe dokulu üst ikilisini, fermuar ve cep detaylı kahverengi deri ceketle dengeliyor. Diz altı kahverengi çizmeler ve Hermès Kelly çantası ise şıklığın dozunu artırıyor. Aslışah Alkoçlar Demirağ’ın stili; lüks aksesuarları, spor ve fonksiyonel parçalarla (denim, tayt, utility ceketler) dengelerken, vintage dokularla kendi özgün çizgisini oluşturuyor. Güncel trendleri takip ederken kişisel konforundan taviz vermeyen bu görünüm, modern ve şehirli kadının gardırobu için tam anlamıyla ilham niteliğinde.