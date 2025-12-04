Davetler

Boğaz'da davet...

Alara Koçibey, Simla-Hüsamettin Bayazıt ve Ömer-Begüm Ballı çifti Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen özel davete katıldılar.

Giriş: 04 Aralık 2025 Perşembe
RMA Holding Yatırımıyla Bodrum da yer alan ve dünyaca ünlü İtalyan moda evi Missoni’nin imzasını taşıyan Montes by Missoni, Esma Sultan Yalısı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirdiği özel davetle seçkin davetlileri bir araya getirdi. Gecede Missoni ve RMA Holding ev sahipliğinde sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri; Alara Koçibey, Ömer-Begüm Gazioğlu Ballı, Mert Gocay, Ömer-Eda Tan, Seda-Vedat Alaton, Simla-Hüsamettin Bayazıt bir araya geldi. 2009 yılından bu yana Türkiye’de gayrimenkul geliştirme, inşaat, turizm, yeme-içme ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren ve global ölçekte çalışmalarını sürdüren RMA Holding güvencesiyle hayata geçirilen Montes by Missoni projesi, markanın kreatif direktörü Alberto Caliri’nin imzasını taşıyan özel tasarımlarla hayat buluyor.

Hakan YAĞCI

boğaz davet

