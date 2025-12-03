Davetler

Sanatseverlere özel davet...

Sanatseverler ve koleksiyonerler, sekiz genç sanatçının eserlerinin sergilendiği davette bir araya geldiler.

Giriş: 03 Aralık 2025 Çarşamba
Bu yıl ilk kez gerçekleşen Gala Maison Yirmisekiz, sekiz genç sanatçıyı merkezine alarak, onları sanatseverler, koleksiyonerler, kültür-sanat alanının değerli temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle bir araya getirdi. Gecede eserleri sergilenen sanatçılar (Abdullah Güler, Buket Ada Kılıç, Ece Haskan, Elif Demir, Kemal Köse, Oğulcan Kuş, Sinan Çınar, Yağız Seis), Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, Sanat Tarihçisi, Küratör ve Sanat Yazarı Prof. Dr. Marcus Graf ve ekibinin iş birliğiyle belirlendi. Aslı Tandoğan’ın kırmızı halı röportajlarıyla başlayan gecenin sunuculuğunu Jülide Ateş ve Kaan Sekban üstlendi. “Art deco” konseptinde gerçekleşen gecede Mondaine De Pariso gösterileri, Maison Yirmisekiz üyelerinden sanatçı Meyra’nın sürpriz performansı, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Orkestrası’nın sunduğu keyifli müzik şöleni beğeni topladı.

Onur AYDIN

sanat davet eser

