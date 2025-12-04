Elmaslı taçla davete katıldı

Jet Set

Giriş: 04 Aralık 2025 Perşembe
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Budenbender, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunuyor. Çifti, başkent Londra'da uçaktan inerken Prens William ile Prenses Kate Middleton karşıladı. Windsor kentindeki Windsor Kalesi'nde düzenlenen resmi karşılama töreninde, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikte yine Prens William ile Prenses Kate Middleton da hazır bulundu. Resmi ziyaretin ilk gecesinde, Alman lider ve eşi için ziyafet yemeği verildi. Davette tüm gözler Prenses Kate'in üzerindeydi. 43 yaşındaki Kate Middleton, şimdiye kadar taktığı en büyük taçla davette boy gösterdi. Galler Prensesi, Windsor Kalesi'nde verilen akşam yemeğinde Kraliçe Victoria'nın Oryantal Taç'ını taktı. Kate'in taktığı taç, 1800'lerde Kraliçe Victoria için yapılmıştı. 2 bin 600 elmas içeren özel tacı, Kraliçe Elizabeth, 2005'tte Malta seyahati sırasında takmıştı. Prenses Kate ile birlikte bu taç, 20 yıl sonra ilk kez halka açık alanda sergilenmiş oldu. Prenses Kate, ziyafet için İngiliz tasarımcı Jenny Packham'ın elinden çıkma özel bir parıltılı elbise giydi. Kate Middleton, elbisesinin üzerinde, Kraliyet Aile Nişanı ve Kraliyet Victoria Nişanı kuşağı ve yıldızını da taşıdı. Prenses Kate ayrıca, Kraliçe Elizabeth'in küpelerini de taktı.

Kraliçe Victoria Kate Middleton

