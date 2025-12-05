Yeni yıla erken kutlama

Ünlü simalar yılbaşı coşkusunu erkenden hissettiren davette bir araya geldiler.

Giriş: 05 Aralık 2025 Cuma

PINAR ÖZDEMİR, GÜLNÜR KAMAŞAK, ESRA ŞEKER

NAZ KAMAŞAK

ARZU KUNT

DİLEK BİRGEN 

MELTEM DEMİR

FİGEN BABAOĞLU

İSMET ALPAGUT

NESLİHAN KOZANOĞLU

SERAP SARI 

ZAFER KOZANOĞLU

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Abu Dabi'de hem iş hem spor...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iş için gittiği Abu Dabi'de spor yaptığı anları paylaştı.
Açılışı partiyle kutladılar

Genç iş insanı Can Hakko, yeni açılan mağazalarını ailesi ve dostlarıyla kutladı.
'Her şey yolunda'

14 yıldır evli olduğu iş İnsanı İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor çıkışı objektiflere yansıdı.
Elmaslı taçla ziyafete katıldı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşinin onuruna verilen davette Prenses Kate Middleton, Kraliçe Victoria'dan kalma 2 bin 600 elmaslı özel tacıyla boy gösterdi.

