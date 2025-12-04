Etkinlikte bir araya geldiler...

Güncel

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, 2026'ya yön verecek trendlerin konuşulduğu etkinliğe katıldı.

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, 2026'ya yön verecek trendlerin konuşulduğu organizasyona katıldı. Etkinliğin fikir sahibi Selin Bozkurt tarafından Taşyapı Şişli T-HUB iş birliğiyle hayata geçirilen Winter Bliss, alanlarında öncü konuşmacıları, disiplinler arası sohbetleri ve gün boyu devam eden ilham dolu buluşmalarıyla dikkat çekti. Ekonomi, teknoloji ve yeni nesil kültür üzerine yapılan panelde, Ahu Orakçıoğlu moderatörlüğünde, Prof. Dr. Emre Alkin, Siren Ertan Kayalar ve Zehra Öney ile 2026'nın ekonomi, moda ve yapay zekâ dinamikleri ele alındı. Günün programı, Saffet Emre Tonguç ile başlayan seyahat trendleri sohbetinden Dice Kayek'in kurucularından Ayşe Ege'nin moda perspektifine ve estetik & bilim kesişimini anlatan Dr. Sevgi Ekiyor’a uzanan zengin bir içerikle devam etti. Emrullah Turanlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Kamuran Selin Bozkurt etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: "Taşyapı Şişli T-HUB’da Winter Bliss etkinliğini tasarlarken amacım, farklı disiplinlerden ilham veren insanları aynı çatı altında buluşturan, kürasyonu güçlü, samimi ama derinlikli bir sohbet alanı yaratmaktı. Bugün burada, seyahat, moda, ekonomi, teknoloji, wellness, estetik, kültür ve sanat gibi birbirinden farklı ama aslında birbirini besleyen alanların yeni yıldaki dönüşümünü birlikte değerlendirdik. Bu buluşmanın, konuklara sadece bilgi değil, taze bir bakış açısı ve bağlantı alanı da sunduğunu görmek benim için büyük bir mutluluk."

