Davetler

Düren'den anlamlı sergi...

Sanatçı Rahşan Düren, yeni sergisini Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 04 Aralık 2025 Perşembe
Düren'den anlamlı sergi...

Sanatçı ve Psikiyatr Doktor Rahşan Düren'in sergisi Beyoğlu'nda görücüye çıktı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kapsamında yapılan sergiye, cemiyet, spor, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Beşiktaş JK Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, günün anlam ve önemine istinaden emektar bir engelli sandalyesi, Rahşan Düren tarafından yorumlanarak yeniden oluşturuldu ve bir sanat eseri haline getirilerek sergilenmeye başladı. Rahşan Düren, "Böyle bir günde Elçin Bey'e katkıda bulunmak sonsuz değerli bir şey. Sanatta engele maruz kalan alandır. 'Eski bir sandalyeyi bambaşka bir şeye dönüştürebilir miyim?' diye izin aldım Elçin Bey'den... Birazcık kanatları varmış gibi duruyor, nasıl bakılırsa. Soyut bir eser, bir takım çağrışımları da var. Bir var olma çabası ve karanlığın içinden çıkan ama umudu göstermek istedim" dedi. Elçin Kılıç, "Türkiye'de yaklaşık 10-12 milyon engelli birey var. Onların varlığını kurumsal yaşamımızda görmediğimiz için pek hissetmiyoruz. Neredeyse hepimizin aslında yakınında engelli birey var. Bunun farkında olmamız ve toplumun içerisindeki yaşamam onları daha çok dahil etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ONUR AYDIN

Rahşan düren sergi sanat

