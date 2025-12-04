“Trilogy Of Time” sergisi...

İstanbul’da kültür-sanat alanına değer katmaya devam eden The Stay Boulevard Nişantaşı, Londra merkezli sanat platformu Renko London iş birliği ile “Trilogy of Time” sergisini sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Üç aile ve üç kuşak arasında paylaşılan sanatsal diyaloğu izleyiciyle buluşturan özel serginin açılışına Devrim Erbil, Renk Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Eda Tekcan ve Ayşegül İzer’in yanı sıra İdil Lüleci, Özlem Süer, Şahika Ercümen, Begüm Karamahmutoğlu, Reyhan İpekel, Yasmin Gülman, Elif Tellaloğlu gibi isimler katıldı. Davetliler, sergideki eserleri tek tek inceleyerek sanatçılarla sohbet ettiler. Renk Erbil küratörlüğünde hayat bulan sergi, Türk sanatının üç efsanevi ustası ile onların mirasını geleceğe taşıyan sonraki kuşağın temsilcilerini bir araya getiriyor. Sergide, Devrim Erbil ile Renk Erbil’in hem bireysel hem de ortak üretimleri yer alırken; çağdaş özgün baskı sanatının kurucu ismi ve Türkiye’de atölye kültürünün öncüsü olan Süleyman Saim Tekcan’ın kızı ressam Eda Tekcan ile usta ressam ve fotoğraf sanatçısı Zeki Faik İzer’in torunu Ayşegül İzer’in eserleri bulunuyor. Geçmiş, bugün ve geleceğin aynı anda hissedildiği bir buluşma alanı yaratan “Trilogy of Time” sergisinde miras, yalnızca korunmakla kalmıyor, Renk Erbil, Eda Tekcan ve Ayşegül İzer tarafından yeniden inşa ediliyor. Yaklaşık 30 eserin yer aldığı “Trilogy of Time” 27 Kasım - 17 Şubat 2026 tarihleri arasında The Stay Boulevard Nişantaşı’nın 1. katındaki sergi alanında ziyaret edilebilir.