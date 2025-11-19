Sanatseverler “RE:FORM” sergisinde...

Davetler

Sanat tutkunu ünlü isimler, on yedi yeni nesil sanatçının üretimlerinden oluşan “RE:FORM” sergisini ziyaret etti.

Giriş: 19 Kasım 2025 Çarşamba
EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, kuruluşunun 34. yılında, üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümlerinde okuyan ve farklı disiplinlerde başarı gösteren öğrencilere burslar vererek Türkiye’deki sanat eğitimine destek olmaya devam ediyor. Bu yıl onuncu edisyonu düzenlenen “EKAV-ARTIST New Generation 10” sergisini “RE:FORM” ismi altında on yedi yeni nesil sanatçının üretimlerinden oluşan çok disiplinli bir seçki sunuyor. Sergi, “biçimi yeniden kurma” fikrinden yola çıkarak, yeni kuşağın sanatsal ifade biçimlerinde geçmiş ile gelecek arasındaki gerilimi araştırıyor. Kimi işler belleğin izini sürüyor, kimi yeni materyal dillerinin olasılıklarını keşfediyor; çizimin kırılgan yüzeyinden metalin dayanıklılığına, dijitalin akışkanlığından seramiğin dokusuna uzanan bir yelpazede... “RE:FORM” bir yenilenme çağrısı olduğu kadar, sanatın sürekliliğine de bir selam niteliğinde: Her yeni kuşak, formu yeniden biçimlendirirken aslında miras aldığı idealleri bugünün duyarlığıyla dönüştürür. Dr. Feride Çelik’in küratörlüğünü üstlendiği EKAV-ARTIST New Generation’ın onuncu edisyonu RE:FORM; hem geçmişin yankısını hem geleceğin yönünü taşıyan bir ara yüz olarak konumlanıyor.

Onur AYDIN

