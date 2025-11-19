Geleceğin liderleri ödüllendirildi

Forbes Türkiye, henüz 30 yaşını doldurmadan geliştirdikleri projeler ve başarılarıyla Türkiye’nin geleceğine yön veren 30 genç ismi belirlediği “30 Altı 30” listesini açıkladı. Yapay zekadan bilime, girişimcilikten sanata ve spora kadar geniş bir alanda fark yaratan genç liderler, bugün CVK Park Bosphorus Hotel’de düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül töreninde iş ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin isim bir araya geldi. İş dünyasının temsilcileri arasında Murat Özyeğin, Ebru Özdemir, Ömer Aras, Pelin Akın Özalp, Vedat Tezman yer aldı. Bu yıl müzik, eğlence ve spor kategorilerinde ödül alan genç yetenekler listede dikkat çekti. Müzik alanında hip-hop sahnesinin bilinen ismi Motive (Tolga Can Serbes), güçlü yorumuyla öne çıkan Selin Geçit, genç piyanist Nehir Özzengin ve dijital platformlarda eğlenceli içerikleriyle dikkat çeken Berk Keklik ödül alan isimler arasında yer aldı. Spor kategorisinde ise milli voleybolcu Zehra Güneş, milli tenisçi Zeynep Sönmez ve NBA’de yükselen milli basketbolcu Alperen Şengün ve dünya şampiyonu motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ödüle layık görüldü. Toplumsal faydaya odaklanan teknolojiler geliştiren Arif Bayır, sağlıklı yaşam odaklı BAHS markasının kurucuları Baran ve Sarp Kala, afet anlarında uçuş yönetimi için çözüm üreten Umutcan Sürücü ve Türkiye’nin ilk elektrokimyasal biyosensör altyapısını hayata geçiren Aleyna Yıldız, bu yılın öne çıkan genç liderleri arasında yer aldı. Harvard ekonomi yarışması birincisi Cemil Türk, yapay görme sistemlerini geliştiren Zülal Tannur, işletmelere hiper-gerçekçi ses teknolojisi sunan Tunga Bayrak, yapay zekâ destekli yatırım modeliyle %90 başarıya ulaşan Oğulcan Lider Kara, teknoloji kategorisinde ödüle değer görülen isimler arasında dikkat çekti. Türkiye’nin ilk akademisyen unvanlı robotu Maya, sosyal medya platformlarındaki geniş etki gücü ve içerik üretim çalışmalarıyla dikkat çekerek “dijital etki” kategorisinde listede yer aldı.

FERİT TUĞLUK