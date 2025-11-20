Eski eş sessizliğini bozdu

Jet Set

Şarkıcı Katy Perry ile dolu dizgin aşk yaşayan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi Sophie Trudeau, sessizliğini bozdu.

Sophie Trudeau, eski eşi Justin Trudeau'nun Katy Perry ile yeni aşkına dair ilk kez konuştu. Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan 2023'te ayrılan Sophie Trudeau, katıldığı podcast yayınında, "İnsanız ve olaylar bizi etkiliyor. Olaylara nasıl tepki vereceğiniz sizin kararınız. Bu yüzden gürültü yerine müziği dinlemeyi tercih ediyorum" ifadesini kullandı. Program sunucusunun, Justin Trudeau'nun yeni aşkıyla kamuoyunda görünür olmasına işaret etmesi sonrası Sophie Trudeau, kendi gelişimine odaklandığını söyleyerek, "Dışarıda birçok kamusal olayın tetikleyici olabileceğinin farkındayım. Bu süreçte nasıl bir kadın olacağım benim kararım" diye vurguladı. 18 yıllık evliliğin ardından boşanan Justin ve Sophie Trudeau ikilisinin 18 yaşında Xavier, 16 yaşında Ella-Grace ve 11 yaşında Hadrien adlarında çocukları var. Boşanma sonrası çocuklarına öncelik verme konusunda Justin Trudeau ile aynı fikirde olduklarını belirten Sophie Trudeau, "Kesinlikle bekar bir anne değilim. Çocuklarına karşı derin bir sevgi ve ulaşılabilirlik besleyen bir babayla ortaklığım var. Ayrı hayatlarımız var ama tek bir aile hayatımız var" dedi. "Ailemiz bizim en büyük eserimiz ve farklı hayat yollarında olsak da onu birlikte besleyeceğiz" şeklinde ortak ve bilinçli bir karar verdiklerini söyleyen Sophie Trudeau, "Bu şekilde yaşamak her zaman kolay değil ama çok yetişkince" diye ekledi. Katy Perry ile Justin Trudeau, temmuz ayında ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında Kanada'nın Montreal kentinde birlikte akşam yemeği yerken görüldüklerinde ilk kez sevgili dedikoduları çıkmıştı. Akşam yemeğinden birkaç gün sonra Trudeau, pop yıldızının konserinde görülmüştü. O zamandan beri ikili gözlerden uzak kalmış, ancak ekim ayında teknede sarmaş dolaş çekilen fotoğraflarıyla aşkları belgelenmişti. İkili, Katy Perry'nin 41'inci yaş gününü kutlamaya el ele giderek ise aşklarını tüm dünyaya duyurmuştu. Katy Perry, 2019'da nişanlandığı, 10 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Orlando Bloom ile haziran ayında ayrılmıştı. İkili, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.

