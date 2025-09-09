Magazin Hattı

Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu

QNB İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.

Giriş: 09 Eylül 2025 Salı
İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’nün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen QNB İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. Finalde rakibi Nicolas Mejia’yı 7- 6 ve 6-2’lik skorlarla yenen Alex Molcan turnuvanın şampiyonu oldu. Karşılaşmayı 3 binden fazla seyirci izledi. QNB İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası final maçı ve şampiyonluk töreniyle sona erdi. ‘QNB Türkiye’nin isim ve ‘Hilton İstanbul Maslak’ resmi konaklama sponsorluğunda 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın tekler finalinde şampiyon Alex Molcan oldu. Tribünlerin nefesini kesen maçta Alex Molcan, rakibi Nicolas Mejia karşısında 7- 6 ve 6-2’lik skorlarla üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Alex Molcan şampiyonluk ödülü; QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz tarafından takdim edildi. Ayrıca final öncesinde dünyaca ünlü eski tenisçi Mansour Bahrami, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan, Milli Tenisçi İpek Soylu ve QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın mücadele ettiği bir gösteri maçı düzenlendi. Dünya tenisini yöneten Association of Tennis Professionals (ATP) Tour takvimi içinde yer alan Challenger serisinin bir parçası olan İstanbul Challenger, ülkemizde 77 yıldır kesintisiz düzenlenen uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor. Turnuva, 1946 yılından itibaren Türkiye'de hiç aksamadan yapılan yegane uluslararası spor etkinliği olup, tenis camiasında “Yıldız Yaratan Turnuva” olarak biliniyor



77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası

Tenis Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

QNB İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon belli oldu.
