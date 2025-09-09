Kültür ve sanat ve bağcılık bir arada...

Magazin Hattı

28. Çal Bağbozumu 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali bağlardan sanat atölyelerine, sergilerden konserlere uzanan dopdolu bir programla tamamlandı.

Denizli’nin Çal ilçesinde bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen 28. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinska’nın yanı sıra gazeteciler, oyuncular, moda ve televizyon dünyasından çok sayıda davetli de programa katıldı. Misafirlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş eşlik etti. Sabah saatlerinde bağlarda gerçekleştirilen “Bağ Bozumu: Doğanın Döngüsüne Saygı” etkinliğiyle başlayan programda katılımcılar sepetlerle üzüm keserek bağ bozumuna katıldı ve üzüm üretimi ve şarap yapımına dair bilgi aldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen “Paylaştığımız Kültürel Miras” fotoğraf sergisi festivalin en özel etkinliklerinden biri oldu. Katılımcılar, serginin ardından Kuzubağ Şaraphanesi’ni gezerek üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatını yakaladı. Öğle saatlerinde ise Küp Atölye’de düzenlenen “Zanaat Rotası – Toprakla Buluşma” çalışmalarında ziyaretçilere çömlek yapımı gösterildi. Festival kapsamında açılan kültür stantları yoğun ilgi gördü. El emeği takılardan resim çalışmalarına kadar birçok ürünün sergilendiği stantlarda konuklar, bölgenin kültürel çeşitliliğini yakından tanıdı. Çal yöresine özgü yiyeceklerin ikram edildiği alanlarda ise misafirler yöresel mutfağın zenginliğini deneyimledi.

