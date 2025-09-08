Aşk dolu paylaşım...

Aşkları yaz aylarında başlayan iş insanı Allan Hakko ve oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, birlikte Bodrum'da uzun bir tatil geçirmiş ve aşklarını dolu dizgin yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir davete beraber katılan çift çıkışta romantik anlar yaşadılar. Araç gelmeyince sevgilisi Uluksar'ı kucağında taşıyan Hakko'nun, bu romantik davranışı herkesten tam not aldı. O anları 'Nasıl başladı ve nasıl bitti' notuyla paylaşan Uluksar'ın gönderisine Hakko ise 'Buggy yoksa' yorumunu yaptı. Sevgilisinin yorumuna kayıtsız kalamayan Pelin Hanım da 'Sen varsın' diyerek karşılık verdi. Uluksar'ın paylaşımı çokm sayıda yorum ve beğeni aldı.