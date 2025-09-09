Soyadını değiştirdi...

Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de resmen bitti. Anlaşmalı olarak boşandıklarını açıklayan Yasemin Özilhan, ihanet iddialarını net bir şekilde yalanladı. Yasemin Hanım yaptığı açıklamada eski eşiyle ilişkisini kızları için ortak bir anlayışta ve uyum içerisinde sürdüreceğini ifade etti. Doktorlar dizisiyle şöhreti yakalayan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene'den sürpriz bir hamle geldi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasemin Hanım, kullanıcı ismini Yasemin Ergene olarak değiştirdi. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, bu hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.