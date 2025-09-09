Jet Set

MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 09 Eylül 2025 Salı
MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Başarılı sanatçıların ve en iyi müzik videolarının ödüllendirildiği MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. LL Cool J'nin sunuculuğu üstlendiği gecede; Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sombr, Alex Warren, J Balvin, DJ Snake, Busta Rhymes, Mariah Carey ve Ricky Martin gibi isimler sahne aldı. Şimdilerde "The Mayhem Ball" adlı turnesiyle adından söz ettiren Lady Gaga, geceye damga vurdu. 12 adaylıktan 4'ünü kazanarak gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.

2025 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler...

YILIN EN İYİ KLİBİ

Ariana Grande- "Brighter Days Ahead"

YILIN SANATÇISI

Lady Gaga

EN İYİ ALBÜM

Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"

Lady Gaga, konuşmasında sanatın insanları birleştirme gücüne ve bireysel ifadenin önemine vurgu yaparken, hayranlarına teşekkür etti ve ödülünü nişanlısı Michael Polansky'ye adadı.

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Alex Warren

EN İYİ ROCK

Coldplay - "All My Love"

YILIN ŞARKISI

Rose ve Bruno Mars- "Apt."

EN İYİ GRUP

Blackpink

EN İYİ DÜET

Lady Gaga ve Bruno Mars- "Die With a Smile"

EN İYİ POP ŞARKICI

Sabrina Carpenter

EN İYİ COUNTRY

Megan Moroney- "Am I Okay?"

EN İYİ HİP-HOP

Doechii - "Anxiety"

EN İYİ LATİN

Shakira-"Soltera"

EN İYİ K-POP

Lisa (feat. Doja Cat ve Raye)

EN İYİ AFROBEATS

Tyla- Push 2 Start

Ricky Martin, gecede; 30 yıllık kariyerini onurlandıran Latin İkonu Ödülü’nü aldı.

Busta Rhymes ise kültürel etkisi ve başarılı müzik kariyerini onurlandıran Rock the Bells Visionary Ödülü’ne layık görüldü.

Mariah Carey de gecede Video Vanguard Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülünü Ariana Grande'den alan ünlü sanatçı, Fantasy, Heartbreaker, Obsessed ve We Belong Together gibi şarkılarından oluşan bir karma performans sergiledi.


MTV MTV Video Müzik Ödülleri Lady Gaga

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yılmaz Ailesi'nden eğitime destek

İş dünyası tanınmış isimleri, Turgut Yılmaz tarafından Hatay'da yaptırılan A. Mesut Yılmaz Ortaokulu’nun açılışında bir araya geldi.

Güncel Soyadını değiştirdi...

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği sona erdi. Ergene, boşandıktan 6 gün sonra 'Özilhan' soyadını sildi.
Güncel Sabancı'ya ailece kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, yeni yaşını ailesiyle birlikte yalı rıhtımında kutladı.
Mekanlar 'Çay Saati' geleneği yeniden hayat buldu

Çay saati geleneği misafirlere boğaz manzarasında unutulmaz anlar yaşatıyor.
Güncel 'Mikonos hatırası'

Neslihan Sabancı ve Çiğdem Sabancı birlikte Mikonos'ta tatil yaptı.
Jet Set MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Magazin Hattı Kültür ve sanat ve bağcılık bir arada...

28. Çal Bağbozumu 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali bağlardan sanat atölyelerine, sergilerden konserlere uzanan dopdolu bir programla tamamlandı.
Magazin Hattı Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu

QNB İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.
Güncel Yaylalarda stres attılar

Eşi İlhan Sabancı ve dostlarıyla birlikte Artvin'den başlayarak karadenizi dolaşan Pınar Sabancı, doğayla içi içe tatillerine Rize'de devam ediyor.

Güncel Mucize'nin son hali...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, geçtiğimiz günlerde sahiplendiği Mucize isimli köpeğin son durumunu takipçileriyle paylaştı.
Güncel Fransa'da tatil anıları...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Fransa tatilden yeni fotoğraflar paylaştı.
Güncel Aşk dolu paylaşım...

İş dünyasının genç ismi Allan Hakko'nun oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar sosyal medya hesabından romantik karelerini yayınladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.