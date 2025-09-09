MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Başarılı sanatçıların ve en iyi müzik videolarının ödüllendirildiği MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. LL Cool J'nin sunuculuğu üstlendiği gecede; Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sombr, Alex Warren, J Balvin, DJ Snake, Busta Rhymes, Mariah Carey ve Ricky Martin gibi isimler sahne aldı. Şimdilerde "The Mayhem Ball" adlı turnesiyle adından söz ettiren Lady Gaga, geceye damga vurdu. 12 adaylıktan 4'ünü kazanarak gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.

2025 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler...

YILIN EN İYİ KLİBİ

Ariana Grande- "Brighter Days Ahead"

YILIN SANATÇISI

Lady Gaga

EN İYİ ALBÜM

Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"

Lady Gaga, konuşmasında sanatın insanları birleştirme gücüne ve bireysel ifadenin önemine vurgu yaparken, hayranlarına teşekkür etti ve ödülünü nişanlısı Michael Polansky'ye adadı.

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Alex Warren

EN İYİ ROCK

Coldplay - "All My Love"

YILIN ŞARKISI

Rose ve Bruno Mars- "Apt."

EN İYİ GRUP

Blackpink

EN İYİ DÜET

Lady Gaga ve Bruno Mars- "Die With a Smile"

EN İYİ POP ŞARKICI

Sabrina Carpenter

EN İYİ COUNTRY

Megan Moroney- "Am I Okay?"

EN İYİ HİP-HOP

Doechii - "Anxiety"

EN İYİ LATİN

Shakira-"Soltera"

EN İYİ K-POP

Lisa (feat. Doja Cat ve Raye)

EN İYİ AFROBEATS

Tyla- Push 2 Start

Ricky Martin, gecede; 30 yıllık kariyerini onurlandıran Latin İkonu Ödülü’nü aldı.

Busta Rhymes ise kültürel etkisi ve başarılı müzik kariyerini onurlandıran Rock the Bells Visionary Ödülü’ne layık görüldü.

Mariah Carey de gecede Video Vanguard Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülünü Ariana Grande'den alan ünlü sanatçı, Fantasy, Heartbreaker, Obsessed ve We Belong Together gibi şarkılarından oluşan bir karma performans sergiledi.