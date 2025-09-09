MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Başarılı sanatçıların ve en iyi müzik videolarının ödüllendirildiği MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. LL Cool J'nin sunuculuğu üstlendiği gecede; Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sombr, Alex Warren, J Balvin, DJ Snake, Busta Rhymes, Mariah Carey ve Ricky Martin gibi isimler sahne aldı. Şimdilerde "The Mayhem Ball" adlı turnesiyle adından söz ettiren Lady Gaga, geceye damga vurdu. 12 adaylıktan 4'ünü kazanarak gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.
2025 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler...
YILIN EN İYİ KLİBİ
Ariana Grande- "Brighter Days Ahead"
YILIN SANATÇISI
Lady Gaga
EN İYİ ALBÜM
Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"
Lady Gaga, konuşmasında sanatın insanları birleştirme gücüne ve bireysel ifadenin önemine vurgu yaparken, hayranlarına teşekkür etti ve ödülünü nişanlısı Michael Polansky'ye adadı.
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Alex Warren
EN İYİ ROCK
Coldplay - "All My Love"
YILIN ŞARKISI
Rose ve Bruno Mars- "Apt."
EN İYİ GRUP
Blackpink
EN İYİ DÜET
Lady Gaga ve Bruno Mars- "Die With a Smile"
EN İYİ POP ŞARKICI
Sabrina Carpenter
EN İYİ COUNTRY
Megan Moroney- "Am I Okay?"
EN İYİ HİP-HOP
Doechii - "Anxiety"
EN İYİ LATİN
Shakira-"Soltera"
EN İYİ K-POP
Lisa (feat. Doja Cat ve Raye)
EN İYİ AFROBEATS
Tyla- Push 2 Start
Ricky Martin, gecede; 30 yıllık kariyerini onurlandıran Latin İkonu Ödülü’nü aldı.
Busta Rhymes ise kültürel etkisi ve başarılı müzik kariyerini onurlandıran Rock the Bells Visionary Ödülü’ne layık görüldü.
Mariah Carey de gecede Video Vanguard Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülünü Ariana Grande'den alan ünlü sanatçı, Fantasy, Heartbreaker, Obsessed ve We Belong Together gibi şarkılarından oluşan bir karma performans sergiledi.